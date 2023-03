Mann i 40-årene tiltalt for drap med stekegaffel

NTB

Tirsdag i neste uke må en mann i 40-årene møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha drept en annen mann med en stekegaffel.

Drapet fant sted natt til 24. november 2021. I tiltalen kommer det fram at mannen stakk stekegaffelen gjennom en pulsåre på fornærmede og inn i mannens høyre lunge.

Fornærmede ble funnet kritisk skadd i inngangspartiet til hybelblokka Anker Apartments på Rodeløkka i Oslo. Han døde senere av skadene på sykehus. Den tiltalte mannen ble pågrepet kvelden etterpå hjemme hos seg selv.

Mannens forsvarer, advokat Jan Christian Kvanvik, sier til NTB at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken før rettssaken begynner.

Bistandsadvokat Torkjell Solbø sier til NTB at tiden for de pårørende etter drapet har vært helt forferdelig.

– De kommer ikke til å være til stede i rettssaken. Hendelsen har vært svært traumatiserende for dem.

Solbø varsler også at han kommer til å fremme et krav om oppreisning for de pårørende. Det er satt av fire dager til rettssaken.