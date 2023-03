Påtalemyndigheten vil anke bevisforbud i drapssak

NTB

Påtalemyndigheten varsler at de anker tingrettens kjennelse om at de ikke får bruke «under cover-bevis» i rettssaken om drapet på Bård Lanes i Tønsberg.

I forrige uke avgjorde Vestfold tingrett at bevisene som ble hentet inn ved hjelp av utenlandske «under cover-agenter» mot en av de tiltalte i saken om drapet på Bård Lanes, ikke kan brukes under rettssaken.

Under sitt innledningsforedrag da rettssaken startet i Vestfold tingrett tirsdag, varslet aktor Andreas Christiansen at de vil anke avgjørelsen, skriver Tønsbergs Blad , VG og NRK.

Christiansen sa i retten at han er enig i at enkelte av grepene de hemmelige agentene har gjort, er over streken for hva som kan gjøres. Han varslet imidlertid at påtalemyndigheten likevel ønsker at deler av beviset skal kunne føres i retten.