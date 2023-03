Barnevernsoffer i Sør-Varanger tilkjent millionerstatning

NTB

Sør-Varanger kommune er i tingretten dømt til å betale en 53 år gammel kvinne 6 millioner kroner i erstatning for omsorgssvikt.

Kommunen er i Indre og Østre Finnmark tingrett dømt til å betale kvinnen 5,95 millioner kroner i erstatning etter en barndom som var preget av vold, overgrep og alkoholproblemer hos foreldre, skriver iFinnmark.

Det var Sagat som først skrev om saken.

Ifølge NRK står det i rettspapirene at barnevernets faglige vurderinger var mangelfulle, også ut fra det som var praksis på 70- og 80-tallet. Den mangelfulle oppfølgingen har påført Graftås et betydelig økonomisk tap som en følge av senskader og psykiske lidelser som igjen har gått utover utdanning og arbeid.

Sør-Varanger kommune mener at vilkårene for erstatningsansvar ikke var oppfylt og at kommunen ikke har handlet uaktsomt. Kommunen mente også at kravet var foreldet. I tillegg til erstatningen ble kommunen dømt til å betale sakskostnader på 474.912 kroner.

Det er ikke kjent om kommunen vil anke dommen