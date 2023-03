Erna Solberg beskylder regjeringen for splittende politikk

NTB

Regjeringens politikk skaper flere motsetninger mellom grupper i Norge, mener Erna Solberg. Hun advarer mot økt polarisering i debatten.

Solberg inviterte til pressebrifing tirsdag for å orientere om Høyres landsmøte, som holdes på Gardermoen til helgen.

Hun innledet med at Høyre tapte valget i 2021, men benyttet muligheten til å rette et lite spark til regjeringspartiene.

– Da tapte vi mot partier som hadde et politisk prosjekt bygget på å lage mer motsetninger mellom grupper i Norge. Men som også hadde løsninger som i hovedsak dreide seg om å reversere den forrige regjeringens politikk, sa hun, og la til:

– Jeg tror det er litt av utfordringen de står i i dag.

– Setter folk opp mot hverandre

Hun mener Ap og Sp fulgte opp valgseieren med en politikk som er tuftet på det samme.

– De forsøker å sette folk med vanlige eller lave inntekter opp mot rike, bygd mot by, offentlig versus private, vanlige folk mot uvanlige folk – på et eller annet vis, sa Solberg.

Hun fortsatte med å si at den type polariserende retorikk og måte å jobbe på skaper et dårligere utgangspunkt for Norge som velferdsnasjon i fremtiden.

– Er det én ting vi vet, er det at vi kommer til å trenge alle. At alle bruker potensialet sitt og at vi må skape et samfunn som har muligheter for alle, sa hun.

Lokalsamfunn i sentrum

Høyre vil behandle storresolusjonen «Bedre lokalsamfunn» på landsmøtet. Det er ventet at skolepolitikk, eldreomsorg og arbeidsliv blir sentrale temaer. I tillegg vil landsmøtet diskutere utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Nestleder Henrik Asheim listet opp temaer som blir tatt opp:

* Muligheten for å gjeninnføre lærerspesialistordningen lokalt i kommunene.

* Fritt skolevalg.

* Om skoler skal få plikt til å følge opp elever som har fravær tidligere.

* Skjermbruk i skolen.

Det ligger an til ny periode som leder for Erna Solberg, som har ledet partiet siden 2004. Det er ventet at hele partiledelsen gjenvelges, med unntak av leder for Høyres kvinneforum. Guro Angell Gimse stilte ikke til gjenvalg, og Sandra Bruflot er innstilt på å overta hennes plass.