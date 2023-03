Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

NTB

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

– Nå må Norge ta sine internasjonale forpliktelser på alvor og gi disse barna tilgang til barnehageplass, videregående skole og forsvarlig helsehjelp, sier Janne Olise Raanes som er avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon.

I rapporten har Kirkens Bymisjon har spurt barna om hvordan det er å leve i en papirløs familie. Raanes forteller at barna lever under et enormt stress og frykter å bli sendt ut av landet.

– For første gang har disse barna fått fortelle hvordan det er å hver dag bli fratatt barnerettighetene sine, og det er hjerteskjærende å lese. Det bør også berøre denne regjeringen og dette Stortinget. Det er barn som lider nå, og hver dag blir de sviktet av staten Norge, sier avdelingsdirektøren.

Kirkens Bymisjon anbefaler en rekke tiltak, blant annet tilgang til barnehage og videregående skole og bedre helsehjelp. Det foreslås videre at det blir gjort noe med manglende kunnskap om rettigheter både blant hjelpeinstanser og papirløse selv.

Generelt må det offentlige hente inn mer kunnskap om disse barna, mener organisasjonen.

– Vi vet ikke engang hvor mange de er, og det er oppsiktsvekkende i seg selv. Nå er de usynlige i samfunnet. Vi må se dem, og vi må gi dem det de har krav på. For ingen barn må vise fram noe papir for å ha barnerettigheter. Det har de i kraft av å være barn, sier Raanes.