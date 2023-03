Mann dømt for drapsforsøk på moren i Lillehammer

NTB

En mann er dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk på moren sin i Lillehammer i fjor vår.

Dommen falt i Vestre Innlandet tingrett i forrige uke.

I dommen heter det at knivstikkingen kom høyst uventet på moren og tiltaltes søsken. Mannen har ingen voldshistorikk før dette, og det skal heller ikke ha vært noen konflikt som kan forklare hendelsen.

Moren har i retten forklart at hun først trodde det var sønnen som knivstakk henne, men i ettertid vært klar på at det skjedde som et rent uhell da hun prøvde å ta fra ham kniven. Retten slår imidlertid fast at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at det er tiltalte som knivstakk moren mens hun lå og sov.

De sakkyndige har slått fast at tiltalte har paranoid schizofreni.

– Handlingen som er utført, er åpenbart psykotisk motivert, heter det i dommen, og retten kommer derfor til at den tiltalte er utilregnelig.