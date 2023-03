Ikea-spill tilbakekalles på grunn av kvelningsfare

Ikeas fiskespill Blåvingad trekkes fra markedet ettersom små nagler kan løsne, noe som gir fare for kvelning. Foto: Ikea / NTB

NTB

Ikea kaller tilbake fiskespillet Blåvingad fra markedet. Årsaken er at små nagler kan løsne, noe som gir fare for kvelning.

De som har kjøpt spillet, i versjonen «flerfarget», bes slutte å bruke spillet og kontakte Ikea for å få pengene tilbake.

Kjeden vektlegger at sikkerhet har høyeste prioritet, og at produksjonen innebærer strenge risikovurderinger og tester.

– Til tross for dette har det kommet til vår oppmerksomhet at små nagler på leketøyet kan løsne, noe som resulterer i en potensiell kvelningsfare, spesielt for mindre barn, skriver Ikea i en pressemelding.