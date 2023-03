Stadig færre skader seg på elsparkesykkel

NTB

Fra 2021 til 2022 ble antall skadde på elsparkesykkel i Oslo redusert med 64 prosent. Statens vegvesen tror regelendringene har bidratt til reduksjonen.

I 2021 ble 1.878 personer skadd på elsparkesykkel i Oslo. I 2022 var tallet redusert til 673, en nedgang på 64 prosent. Det viser tall fra Oslo skadelegevakt.

Tiltakene for å øke trafikksikkerheten med elsparkesykler fungerer slik de er ment å gjøre, slår Statens vegvesen fast.

– Regelendringene som er gjort de siste par årene, har fungert. Det er vi veldig glade for. Det lover også godt for vår- og sommersesongen i år, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

De viser blant annet til at kommunene nå kan regulere utleievirksomheten for elsparkesykler i sin kommune. I Oslo har det ført til at antall elsparkesykler for utleie er mer enn halvert, samtidig som det er innført nattestenging fra klokken 23 til 5.

I tillegg er det fra statens side blant annet innført promillegrense.