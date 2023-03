NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 21. mars.

Forsvarsanalyse legges fram

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) presenterer Forsvarsanalysen 2023. Analysen skal et bedre grep om den strategiske utviklingen i Forsvaret. Rapporten er ekstra aktuell etter at Russlands angrep på Ukraina har skapt stor ustabilitet i vår del av verden.

Drapet på Bård Lanes i Tønsberg opp for retten

Drapet på Bård Lanes i Tønsberg kommer opp for Vestfold tingrett. 20. april 2021 ble 33 år gamle Bård Lanes skutt på Kilen i Tønsberg. Han døde senere på sykehus. Fire menn er tiltalt i drapssaken. I mars 2021 ba politiet Lanes om å skaffe opplysninger om en kriminell mann. Mannen politiet ønsket informasjon om, er blant de tiltalte.

Utenrikspolitiske redegjørelse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) legger tirsdag fram sin årlige utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget. Redegjørelsen i fjor var i hovedsak viet krigen i Ukraina og hvilke konsekvenser den har for Norge og det internasjonale samfunnet.

Forsvarsministeren til Brussel

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltar i Schuman Security and Defence Partnership i Brussel. EU-forumet, som avholdes for første gang, skal være en arena for dialog mellom EU og hele gruppen av partnere, inkludert stater og sentrale organisasjoner. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og problemstillinger knyttet til forholdet mellom EU og partnere, er blant temaene som vil bli diskutert.

Natos årsrapport legges fram

Tirsdag legger Nato-sjef Jens Stoltenberg fram Natos-årsrapport for 2022. Framleggelsen finner sted på Natos hovedkvarter klokken 14.00.

Flere norske jenter i mesterligaens kvartfinaler

Flere norske jenter skal i aksjon når det tirsdag spilles to kvartfinaler i mesterligaen i fotball for kvinner. Emilie Haavi, Sophie Roman Haug og Mina Bergersen, som alle spiller for Roma, møter fjorårets tapende finalist Barcelona. På det spanske laget spiller Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen. Også Frida Maanum og hennes Arsenal skal spille kvartfinale tirsdag. Londonklubben tar turen til Tyskland for å møte Bayern München. Kampene er den første av to oppgjør.

Vålerenga jakter revansje mot Storhamar

Storhamar vant 2–1 hjemme mot Vålerenga i det første semifinaleoppgjøret i ishockey. Tirsdag møtes lagene igjen, denne gang i Jordal Amfi i Oslo. Det spilles best av sju i semifinalene.