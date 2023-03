Svensk politi vil be om hjelp i frysebokssaken

NTB

Svensk politi opplyser at de vil be om bistand fra norsk politi i etterforskningen av nordmannen som er siktet for likskjending i Värmland.

Politiet etterforsker saken der en norsk kvinne i 60-årene ble funnet død i en fryseboks, og at hun trolig hadde ligget der siden september 2018.

Søndag ble en norsk mann i 50-årene varetektsfengslet i Värmlands tingsrett i to uker, siktet for likskjending. Etterforskningsleder Linda Karlsson sa da at det foreløpig ikke var grunnlag for å sikte mannen for drap.

Mandag opplyser Karlsson til TV 2 at svensk politi kommer til å be om hjelp fra kolleger i Norge i forbindelse med etterforskningen.

– Vi kommer helt sikkert til å trenge bistand fra norsk politi, sier Karlsson.

Hun vil ikke gå inn på hva den svenske etterforskningen eventuelt kommer til å be om hjelp med.

Det var torsdag at politiet fant en død kvinne i en fryser på en avsidesliggende adresse ved Årjäng i Värmland. I tråd med siktelsen har den siktede mannen erkjent likskjending, men nekter for at han har drept kvinnen.

Mannen i 50-årene er tidligere straffedømt i Norge for vold, sedelighetsforbrytelser og flere tilfeller av promillekjøring. Ifølge flere medier er han også straffedømt i Sverige.

Kripos har tidligere opplyst til TV 2 at de har meldt seg til tjeneste dersom deres svenske kolleger trenger det.