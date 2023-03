Durek Verrett beklager etter kong Harald-tabbe

Prinsesse Märtha Louises forlovede viderepubliserte en video på Instagram, hvor det fleipes med kong Harald, for anledningen kalt «Daddy in Law».

– Jeg er virkelig lei meg for hvordan det kan ha fremstått overfor folk. Jeg er rotete. Beklager. Jeg kjenner avtalen. Jeg glemte meg bare, skriver Durek Verrett (48) i en melding til VG.

Bakgrunnen er at han søndag repostet en video hvor det spøkes med den nye afterski-låta hans, og kong Harald, som for sikkerhets skyld liksom er lagret på Verretts telefon under navnet «Daddy in Law».

– Postet det uten å tenke

Videosnutten er uskyldig nok, men prinsesse Märtha Louise (52) og Durek Verrett har etter avtale med Kongehuset ikke lov til å bruke sin kongelige tilknytning i sosiale medier.

Durek Verrett fortografert i Hollywood i fjor. Les mer Lukk

– Og jeg postet det uten å tenke, «vent, dette strider mot avtalen min og folk kan tro at jeg bruker dette til å promotere sangen» og «vent, dette er med kongen og er ikke tillatt», sier Verrett til VG.

Han opplyser at han fjernet videoen med en gang han ble klar over tabben. Fremdeles står sjamanen med en «lol» ved videoen hos personen som opprinnelig postet den.

I videoen, som Verrett repostet på Instagrams historiefunksjon, spilles hans nye låt «Afterski i Queill». På telefonen kommer det inn meldinger fra «King Harald (Daddy In Law)» hvor kongen går fra å være skeptisk til å være veldig stolt, skriver VG.

Avtalen med kong Harald



Det var i november i fjor at det, etter måneder med samtaler mellom partene, ble konkludert at prinsesse Märtha Louise (51) skulle slutte å representere kongehuset, og at de begge skulle avstå fra å nevne sin kongelige familietilknytning på sosiale medier, slik det fremgikk i en pressemelding fra Slottet:

«Dette innebærer blant annet at de ikke skal bruke prinsessetittelen eller omtale Kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet».

Har brutt avtalen før

Det er ikke første gang Durek Verrett har blitt beskyldt for å bryte avtalen med kong Harald og kronprins Haakon.

I januar omtalte han sin «svigerfar, kong Harald» i rosende ordelag på Tiktok. Temaet var prins Harry og rasisme.

På spørsmål fra VG om hvordan de og kongen stilte seg til at Verrett fortsatte å uttale seg om kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler, svarte Det kongelige hoff, ved kommunikasjonssjef Guri Varpe den gang følgende:

– Kongefamilien fortsetter å snakke sammen, mens ordningen går seg til, som H.M. Kongen også sa i intervjuet om dette i november.