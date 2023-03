Forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen med et statusmøte om arbeidet mot mobbing og trakassering i Forsvaret. Heimevernssjef Elisabeth Michelsen skal lede arbeidet mot mobbing i Forsvaret. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Forsvaret oppretter en generalstilling mot mobbing og trakassering. Sjef for Heimevernet Elisabeth Michelsen skal ha denne stillingen.

– Hun er den som er best egnet og tas ut av stillingen som sjef for Heimevernet 11. april, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen på en pressekonferanse mandag.

Sammen med et team skal Michelsen følge opp arbeidet mot mobbing og trakassering i Forsvaret. De skal blant annet ta kontakt med forsvaret i andre land som har hatt lignende utfordringer med varslingssaker som Norge.

– Elisabeth har et sterkt driv for dette arbeidet. Hun har vært en tydelig stemme i min ledergruppe og tydelig på hva som trengs for å endre kulturen, sier Kristoffersen.

Stillingen som heimevernssjef skal lyses ut.

– Det er ingen tvil om at jeg har hatt og har kjent på et stort ansvar. Jeg har håndtert og håndterer fortsatt flere store varslingssaker, sier Michelsen.

– Situasjonen i Forsvaret er alvorlig, og jeg mener det er viktig å angripe denne oppgaven både systematisk og helhetlig. Jeg vil vektlegge at dette ikke er en sprint, men maraton. Det handler grovt sett om tre områder som er gjensidig avhengige – system, lederskap og kultur, herunder profesjonskultur, sier Michelsen videre.

Videre sa Michelsen at hun og teamet blant annet skal jobbe med å finne rotårsakene til ukulturen og hente inn fagkompetanse på områder der Forsvaret mangler dette.