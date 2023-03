PST startet ikke skjult etterforskning før terroren i Oslo tross varsel fra E-tjenesten

To personer ble drept i terrorangrepet i Oslo i fjor sommer. Foto: Javad Parsa / NTB

– Slik det ble vurdert der da, så er det min forståelse at man ikke fant grunn til å starte en avvergende sak, sier PST-sjefen.

PST ble varslet av Etterretningstjenesten om et mulig terrorangrep i Norge. Likevel startet ikke PST etterforskning.

– Jeg har ikke noen opplysninger om at det ble startet noen avvergende etterforskning fra PST i forkant, sier embetsleder Jan Glent hos Det nasjonale statsadvokatembetet til NRK.

En avvergende etterforskning innebærer at PST har lov til å bruke skjulte metoder for å stanse eller avverge en terrorhandling. Mistankegrunnlaget kan i slike tilfeller være lavere enn det må være for å starte en vanlig etterforskning.

PST må gå til retten for å få godkjent bruk av skjulte metoder.

Fordi Det nasjonale statsadvokatembetet har det overordnede påtaleansvaret for PST, blir de informert om saker som er av interesse og senere kan ende i en rettssak.

PST-sjef Beate Gangås sier at PST i dagene før angrepet mente at vilkårene for å starte en slik etterforskning ikke var til stede.

– Slik det ble vurdert der da, så er det min forståelse at man ikke fant grunn til å starte en avvergende sak, sier Gangås.

PST har tidligere sagt at varselet om et mulig terrorangrep inneholdt for lite informasjon til at tjenesten kunne foreta seg noe.

Det var natt til 25. juni i fjor at Zaniar Matapour skjøt mot personer på utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum. To menn ble drept og flere personer ble skadd.