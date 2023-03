NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 20. mars.

Forsvaret informerer om mobbing og trakassering

Forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen skal holde et statusmøte om arbeidet mot mobbing og trakassering i Forsvaret. Forsvaret har jobbet med tiltak som skal erstatte eller forsterke nåværende tiltak. Planen er fortsatt under utarbeidelse. I pressemøtet klokken 11.45 på Oslo Militære Samfundskal skal Kristoffersen gi en status på arbeidet.

Rettssak starter etter drap i Tønsberg

En mann i 40-årene er tiltalt for et drap i Tønsberg i mai i 2022, etter at en mann i 60-årene ble slått i hjel med en metallstang. Drapet skal ha skjedd under en krangel om en spritflaske. Rettssaken starter mandag og går i Vestfold tingrett fram til 22. mars.

Nato-sjef møter Finlands utenriksminister

Nato-sjef Jens Stoltenberg tar imot Finlands utenriksminister Pekka Haavisto og forsvarsminister Antti Kaikkonen ved alliansens hovedkvarter. Forrige uke åpnet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan døra for finsk medlemskap i forsvarsalliansen.

Utenriksministre møtes i Brussel

EU-landenes utenriksministre møtes i Brussel. De skal også holde et møte med EU-landenes forsvarsministre for å diskutere donasjoner til Ukraina.

Solbakken møter pressen

Norges landslagssjef Ståle Solbakken møter pressen i Marbella i Spania. Første kamp i EM-kvalifiseringen er på lørdag mot Spania.