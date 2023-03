NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Norge er det minst lykkelige landet i Norden – Finland topper listen

Finland troner øverst på listen i årets lykkekåring, gjennomført av FN. Norge ligger på sjuendeplass. Det er lavest blant de nordiske landene

– Utfordringer i Norge er synkende livskvalitet, særlig blant de unge, og økende ulikhet, forklarer lykkeforsker i Folkehelseinstituttet, Ragnhild Bang Nes, til NTB.

Storbritannia forlenger importavtale med Ukraina

Storbritannia forlenger den snart ett år gamle ordningen med tollfri import av ukrainske varer til mars neste år. Det kunngjorde britiske myndigheter i natt. Tiltaket skal støtte den ukrainske økonomien etter den russiske invasjonen i fjor.

Senere i dag skal Storbritannia og Ukraina skrive under på en avtale om digital handel. Denne avtalen gir Ukraina tilgang til britiske finanstjenester og mer effektive elektroniske overføringer.

Flertall sier nei til riving av omstridte vindturbiner

En av tre spurte støtter aksjonistenes krav om å rive vindturbinene på Fosen, ifølge en undersøkelse. Men 44 prosent sier nei til riving. Det kommer fram i en måling Respons Analyse har gjort for VG.

Spørsmålet som ble stilt var: Støtter du aksjonistenes krav om at vindturbinene på Fosen skal rives?

Fotgjenger mistet livet etter påkjørsel på E6 i Nord-Troms

En mann i 40-årene omkom etter at han ble påkjørt på E6 ved Dyrnes, like nord for Storslett i Nordreisa kommune i natt. Meldingen om hendelsen kom inn til nødetatene klokken 00.30.

– Dette skjedde på en mørklagt landevei i 80-sonen. Mannen ble påkjørt av en personbil og ble erklært død på stedet, forteller operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB.

Colombia skrinlegger våpenhvile

Colombias president Gustavo Petro har suspendert våpenhvilen som han inngikk med landets største kriminelle organisasjon ved årsskiftet.

– Jeg har beordret de væpnede styrkene ti å gjenoppta alle militære operasjoner mot Golfklanen. Vi skal ikke tillate at de fortsetter å spre engstelse og terror i lokalsamfunnet, uttaler Petro etter at gruppen, som ifølge myndighetene står bak 30–60 prosent av landets narkotikaeksport, nylig skal ha gjennomført angrep mot politi til støtte for ulovlig gullgruvevirksomhet.

Unicef: Forurenset drikkevann tar liv av barn

Hver dag dør over 1.000 barn under fem år verden rundt av forurenset drikkevann, dårlig hygiene og manglende tilgang på sanitæranlegg, ifølge en rapport fra Unicef.

Til sammen 190 millioner barn i ti afrikanske land er i faresonen, ifølge Unicefs analyse. Mange av disse landene lider under ustabilitet og væpnede konflikter, noe som ytterligere forverrer situasjonen, heter det i rapporten.