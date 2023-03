Flertall sier nei til riving av omstridte vindturbiner

NTB

En av tre spurte støtter aksjonistenes krav om å rive vindturbinene på Fosen, ifølge en undersøkelse. Men 44 prosent sier nei til riving.

Det kommer fram i en måling Respons Analyse har gjort for VG.

Spørsmålet som ble stilt var: Støtter du aksjonistenes krav om at vindturbinene på Fosen skal rives?

44 prosent av de 1.000 som svarte på spørreundersøkelsen sier at de er enig med regjeringens ønske om å ikke rive turbinene. 33 prosent støtter kravet fra aksjonistene om at vindturbinene må rives. 23 prosent svarer at de ikke er sikre.

I oktober 2021 falt dommen fra Høyesterett om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen. Konsesjonene er dermed ugyldige.

23. februar, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.

De to vindkraftverkene sto ferdige i 2018 og 2019. Det har kostet anslagsvis 6 milliarder kroner å sette opp de i alt 151 vindturbinene. Aksjonistene krever at de rives, men regjeringen ønsker at de skal få stå.