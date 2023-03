Struping av strømkabel til Storbritannia gir milliontap for strømselskapene

NTB

Norge har kuttet strømeksporten til Storbritannia. Mandag alene vil dette bety 8 millioner kroner mindre inntekter for kraftprodusentene.

Det viser en utregning Europower har gjort.

Torsdag satte regjeringen og det statlige selskapet Statnett ned kapasiteten på strømkabelforbindelsen mellom Norge og Storbritannia.

Dermed får ikke de norske kraftprodusentene i Sør-Norge sende like mye strøm over til Storbritannia som før. Siden strømprisene for tiden er lavere i Norge enn i Storbritannia, går produsentene dermed glipp av inntekter.

På den andre siden kan dette gi lavere priser til norske forbrukere.

Eksportkapasiteten er redusert fra 1.400 megawatt til 1.100 megawatt.

Europowers beregning viser at prisene som er varslet mandag på den norske siden av kabelen, innebærer at produsentene taper 8 millioner kroner denne dagen alene.

Instruering?

Begrunnelsen for eksportkuttet er uansett at Storbritannia ikke har sendt like mye strøm tilbake som Norge har sendt ut.

Regjeringen og Statnett har kranglet om hvem som skal ha «æren» for eksportkuttet.

Statnett har sagt til Teknisk Ukeblad at de tok beslutningen på eget initiativ, riktignok etter å ha fått et brev fra Olje- og energidepartementet om hva de skulle gjøre.

– Nei, dette har ikke vært en politisk instruksjon – tvert om. Dette var en operasjonell beslutning tatt av oss, sa kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til TU fredag.

Han la seg dermed ut med sin egen eier, regjeringen.

Vedum: Ikke eksportkabel, men utvekslingskabel

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har nemlig sagt at regjeringen instruerte selskapet.

Torsdag fortalte han til NTB at regjeringen ikke ønsker at kabelen skal eksportere så store mengder strøm ut av Norge, når muligheten for det vi kan kjøpe fra England har vært mindre enn vi kan eksportere.

– Da har regjeringen ment at vi ikke ønsker at det skal være en eksportkabel, men en utvekslingskabel, sier Vedum.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener at det er uheldig at overføringskapasiteten inn til Norge tidvis har vært lavere enn ut av Norge.

– Jeg har bedt Statnett legge til rette for symmetri i utvekslingskapasitet på NSL, bedre kjent som UK-kabelen. Derfor har Statnett i dag satt ned kapasiteten på denne utenlandsforbindelsen, sa han til NTB torsdag.