Norge fikk gjennomslag i FN for tiltak som skal hindre vold mot kvinner

NTB

Etter å ha forhandlet i over 90 timer har FNs kvinnekommisjon kommet til enighet om en rekke anbefalinger til medlemslandene når det gjelder likestilling.

Det ble klart da FNs kvinnekommisjon møttes for 67. gang. Møtet ble avsluttet denne uka. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) ledet den norske delegasjonen som deltok på møtet.

– Jeg er skikkelig imponert og stolt over innsatsen fra den norske delegasjonen, som besto av myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv. De siste døgnene har de jobbet natt og dag for å forhandle fram et resultat som i størst mulig grad, beskytter likestilling og menneskerettigheter for kvinner og jenter. Norge fikk gjennomslag for blant annet tiltak for å hindre vold mot kvinner og jenter som tilrettelegges via internett, sier Trettebergstuen i en epost til NTB.

Likestilling og digitalisering var hovedtema for kommisjonen.

Dette er ifølge statsråden første gang FNs medlemsland har blitt enige om en felles linje for å bedre likestillingen for kvinner i en digitalisert verden, blant annet gjennom at kvinner skal få tilgang til digitaliserte verktøy og ta del i teknologisk innovasjon.