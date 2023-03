Meteorologer advarer mot regn og is i Sør-Norge

NTB

Det er ventet store nedbørsmengder i Sør-Norge søndag. Der det har vært kaldt, kan det bli is og vanskelige kjøreforhold.

Sjekk veimeldinger og kjør etter forholdene, er oppfordringen fra Meteorologisk institutt.

Det er ventet regn også ganske høyt opp i terrenget, opp mot 1.000 til 1.200 meter.

– Det betyr at på steder med minusgrader og snø på bakken, er det en mulighet for at det dannes is, opplyser meteorologene.