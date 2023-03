Norge har inngått fiskeriavtale med EU

NTB

Den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU for 2023 ble undertegnet fredag ettermiddag.

Dette innebærer at Norge og EU er enige om et kvotebytte og adgang til å fiske i hverandres soner, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Jeg er fornøyd med at vi endelig har kommet til enighet. Det er selvsagt viktig for oss å få disse avtalene på plass, og helst skulle jeg gjerne ha sett at vi greide å komme i mål for mange uker siden, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Forhandlingene med EU har pågått siden oktober.

– Med kvotebyttet på plass, kan norske fiskere starte å fiske på kvotene vi har byttet til oss som reker, blåkveite og uer ved Grønland, og kolmule i EU-sonen, sier Skjæran.

I bytteavtalen har EU fått en torskekvote i Barentshavet på .9150 tonn.