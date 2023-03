Senterpartiets ledertrio klar for gjenvalg – helt uten bråk

NTB

Lørdag vil hele Senterpartiets ledelse bli gjenvalgt. I likhet med Ap har Sp vært i fritt fall etter stortingsvalget – men uten at det har skapt uro i partiet.

Knapt noen hevet et øyebryn da Senterpartiets valgkomité gikk inn for gjenvalg av partileder Trygve Slagsvold Vedum og de to nestlederne Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim.

Lørdag blir trioen etter alle solemerker gjenvalgt.

Det tre har ledet partiet mens oppslutningen har blitt halvert siden stortingsvalget i 2021. Da fikk Sp 13,5 prosent, mens resultatet på de siste gjennomsnittsmålingene til Poll of polls er på 6,3 prosent.

Til tross for dette ser valget ut til å gå aldeles knirkefritt. Ingen motkandidater har meldt seg. Dermed kan Vedum neste år markere ti år som Sp-leder.

– Vår klare konklusjon er at ledelsen i partiet og sentralstyret jobber godt og har stor støtte i partiet, het det fra valgkomiteen.

Partiledelsen velges for to år av gangen.

Ulik historie

Hos regjeringspartner Ap er derimot situasjonen diametralt motsatt: Her har raset på meningsmålingene siden valget ført til høylytte krav om utskiftninger i partiledelsen.

Valgforsker Johannes Bergh trekker opp et historisk bakteppe når han skal forklare forskjellen mellom de to partiene.

– De to partiene har jo opplevd det samme siden valget, med kraftig nedgang på meningsmålingene. Men det er stor forskjell på Ap og Sp når det gjelder det nivået de vanligvis ligger på. Å ligge på 6–7 prosent er slett ikke uvanlig for Senterpartiet i et historisk perspektiv. Krisen er mye større i Ap, sier han til NTB.

Prestisje i å fullføre

En annen forklaring kan være at Senterpartiet har fått den regjeringen de ønsket og gikk til valg på, mener Bergh.

– Det ligger prestisje i å fullføre prosjektet, sier han.

Det er den sittende partiledelsen som hylles for å ha fått til dette, og for å ha sikret det usedvanlig gode resultatet ved siste stortingsvalg, påpeker valgforskeren.

– Men Sp kan umulig være fornøyd med dagens meningsmålinger, føyer han til.

– Ikke fornøyd

Det kan Sp-veteran Per Olaf Lundteigen skrive under på.

– Jeg er ikke fornøyd med målingene, slår han fast.

Når det gjelder de ulike holdningene til partiledelsen i Senterpartiet versus Arbeiderpartiet, har Lundteigen en enkel forklaring:

– Spenningene i Arbeiderpartiet er mye større enn i Senterpartiet, sier han.