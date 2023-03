NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 18. mars.

Kirsti Bergstø blir ny SV-leder

På dag to av SVs landsmøte overlater Audun Lysbakken stafettpinnen til Kirsti Bergstø, som stiller til valg som leder uten motkandidater. Det er også ventet at de skal åpne for at Norge fortsatt skal være medlem av Nato, noe som er et utenrikspolitisk hamskifte for partiet.

Senterpartiets landsmøte

Andre dag av Senterpartiets landsmøte i Trondheim. På årets landsmøte skal det ikke vedtas noe nytt partiprogram, men på dagsordenen står tre temadokumenter som skal vise veien videre. Partiet er sterkt presset og har etter halvannet år i regjering mistet drøyt halvparten av sine velgere.

Nye samtaler mellom Kosovo og Serbia

EUs utenrikssjef Josep Borrell møter Serbias president Aleksandar Vucic og Kosovos statsminister Albin Kurti til nye samtaler i et forsøk på å normalisere forholdet mellom landene. Fram til uavhengighetserklæringen 17. februar 2008 var Kosovo en provins i Serbia. Landet har fortsatt en stor serbisk minoritet som ikke anerkjenner regjeringen i Pristina, slik heller ikke Serbia har gjort. Møtet holdes i Nord-Makedonia.

Manchester City møter Burnley i FA-cupen

Lagene møtes til kvartfinale i FA-cupen på Etihad Stadium, hjemmebanen til City. Kampstart er klokka 18.45. De tre øvrige kvartfinalene spilles på søndag.

Sprintrenn i verdenscupen

Både kvinner og menn går sprint fri teknikk i Falun. På herresiden er Johannes Høsflot Klæbo favoritt, som allerede har vunnet 16. verdenscuprenn denne sesongen. Løperne går kvalifisering fra klokka 10.50 og utslagsrunder fra klokka 13.20.

83. utgave av Birkebeinerrennet

Over 7.500 skiløpere tar fatt på de 54 kilometerne fra Rena til Lillehammer. Fredag ble skøyte- og turbirken avlyst på grunn av uvær i fjellet, men lørdag skal været bli bedre. Vasalopp-vinner Emil Persson fra Team Lager 157 regnes som favoritt.