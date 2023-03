Plan forlot 20.000 fadderbarn. Tre år senere får barna tørrmat-rasjoner – for én uke

Nytt «avslutningsprosjekt» etter brå Sri Lanka-exit:

I serie artikler har Panorama rettet oppmerksomhet mot Plans plutselige exit fra Sri Lanka. En rekke sårbare lokalsamfunn – og 20 000 fadderbarn – mistet støtten da organisasjonen nærmest over natta stengte ned all virksomhet. Nå skal organisasjonen iverksette et avslutningsprosjekt, der 21 000 barn får én ukes rasjonering av tørrmat. Illustrasjon: Pål Dybwik (inspirert av et fotografi signert Shihar Aneez)

Espen Røst - Bistandsaktuelt.no Tor Aksel Bolle - Panorama

Da organisasjonen Plan plutselig forlot 20.000 fadderbarn i 2020, var den offisielle forklaringen Sri Lankas økonomiske vekst. Nå er situasjonen i landet så ille at myndighetene har bedt Plan støtte matutdeling i områdene organisasjonen forlot.

I en serie artikler har Panorama (tidligere Bistandsaktuelt) rettet fokus mot hvordan hjelpeorganisasjonen Plan brått avsluttet alt arbeid på Sri Lanka – etter 38 års hjelpeinnsats. Rundt 20 000 fadderbarn mistet Plan-støtten nærmest over natta.

Både internasjonalt og i Norge har Plan tatt selvkritikk.

Plan Norges generalsekretær Kari Helene Partapuoli innrømmet i et intervju med Bistandsaktuelt at «veldig mye gikk galt under utfasingen» i juni 2021 – og beklaget både til barna på Sri Lanka og til de mange tidligere fadderne i Norge.

Plan hadde planer for et «avslutningsprosjekt», et slags plaster på såret, men det er aldri blitt iverksatt. Da Bistandsaktuelt igjen intervjuet Partapuoli høsten 2021, var planen likevel å gjennomføre et «sluttprosjekt». Partapuoli fortalte den gang at prosjektet hadde et budsjett på rundt tre millioner kroner og at hjelpeorganisasjonen skulle betale for hygiene- og vaskefasiliteter på vel 350 skoler.

Men nå, i mars 2023, er prosjektbeskrivelsen endret og tilpasset en mer prekær situasjon – fordi Sri Lanka opplever sin verste økonomiske krise siden 1948.

– Lang prosess



Ifølge Verdens matvareprogram (WFP) mangler nær 30 prosent av befolkningen tilstrekkelig tilgang mat. Redusert landbruksproduksjon, knapphet på valutareserver og svekkelse av den lokale valutaen har forårsaket matmangel og økning i levekostnader. Situasjonen begrenser folks tilgang til sunne og rimelige måltider og øker behovene for humanitær bistand, ifølge WFP.

Områdene Plan hadde prosjekter i, var noen av Sri Lankas fattigste. Panorama har på nytt tatt en telefon til Partapuoli for å høre hva hun tenker om «utfasingen» i lys av nye store humanitære utfordringer i Sri Lanka.

Dette er Plan-saken I desember 2019 valgte Plan International helt plutselig å stanse alt hjelpearbeid og alle fadderprogrammer på Sri Lanke – etter 38 års hjelpeinnsats. Organisasjonen jobbet da i noen av landets fattigste områder, blant annet med særlig sårbare barn. Plan hadde 20 000 fadderbarn og hjalp også mange andre barn og familier. 1800 norske faddere fikk et brev fra Plan Norge hvor organisasjonen viste til den økonomiske veksten på Sri Lanka som hovedgrunn for at organisasjonen trakk seg ut. Plan forsikret om at lokale organisasjoner ville sørge for at barna fortsatt fikk hjelp. Den hjelpen har ingen Panorama har snakket med i de aktuelle områdene sett noe til. Tidligere ansatte mener Plan sviktet barna. Plan Sri Lanka hadde skyhøye kostnader og slet med interne konflikter, i årevis. Flere tidligere ansatte mener dét var den egentlige grunnen til at organisasjonen trakk seg ut og dermed stoppet støtten til tusenvis av sårbare barn – dette bekreftes nå av Plan Norge. Etter at Panorama rettet fokus mot nedstengningen gjennom nettartikler og i papirutgaven i juni 2021, har Plan innrømmet at «det ble gjort mange feil».

– Dette har vært en lang prosess. Men status nå er at vi jobber sammen med NGO-sekretariatet på Sri Lanka for å distribuere mat til 21 000 barn i fire distrikter – Anuradhapura, Monaragala, Ampara og Mullaitivu – hvor vi tidligere hadde fadderfinansierte prosjekter. Den opprinnelige planen var håndvaskstasjoner på 354 skoler i områder hvor tidligere fadderbarn og deres familier bor. Men etter dialog med NGO-sekretariatet er dette blitt endret til matdistribusjon, sier Kari Helene Partapuoli.

– Hva slags matvarehjelp? Er det snakk om nødhjelpsrasjoner eller mer langvarig hjelp for å trygge matsikkerheten i de områdene Plan tidligere hadde prosjekter?

– Nei, langvarig blir dette ikke, dette er fortsatt et avslutningsprosjekt. Hver pakke inneholder en ukes rasjonering av tørrmat for ett barn, basert på ernæringsbehov som myndighetene i Sri Lanka har gitt. De er i gang med distribusjon nå i mars og april, blant annet med utlevering på 123 skoler, sier Partapuoli.

Redd Barna: frykter sult

Siden srilankiske myndigheter misligholdt utenlandsgjeld i fjor, har økende inflasjon og mangel på mat, medisiner og drivstoff, samt mangel på stabil sysselsetting, bidratt til en ekstremt tøff situasjon for mange. Landet har sett den syvende høyeste matprisveksten i verden, ifølge Verdensbanken.

Ifølge en fersk undersøkelse Redd Barna har gjennomført, er halvparten av landets familier nå tvunget til å redusere mengden mat de gir barna sine.

Spørreundersøkelsen, som inkluderer 2300 husstander i ni distrikter, fant at inflasjonen har økt de gjennomsnittlige husholdningsutgiftene med 18 prosent fra juni til desember i fjor. I løpet av samme periode var det en økning på 23 prosent i husholdninger som ikke var i stand til å dekke familiens grunnleggende behov – og mange har måttet ty til desperate tiltak for å overleve:

24 prosent svarer at de har måttet låne penger eller kjøpe mat på kreditt.

28 prosent svarer at de har måttet selge eiendeler for å kunne kjøpe mat.



Halvparten av husholdningene oppgir å ha kuttet ned på barnas matinntak, mens hele 27 prosent fortalte at de voksne i familien hopper over måltider for å gi mat til barna.

– Vi er bekymret for at dette kan utvikle seg til en fullskala sultkrise, sier Redd Barnas utenlandssjef Nora Ingdal til Panorama. Les mer Lukk

Ni av ti husstander sier at de ikke kan garantere egne barn næringsrik mat.

– Vi er bekymret for at dette kan utvikle seg til en fullskala sultkrise, sier Redd Barnas utenlandssjef Nora Ingdal til Panorama.

Hun forklarer at srilankiske myndigheter støtter mange familier gjennom ulike tiltak, men fremholder at det er helt avgjørende at det internasjonale samfunnet gjør mer.

– Mange barn rammes hardt av krisen, situasjonen tærer på manges psykiske helse. Flere familier må låne penger eller selge eiendelene sine for å ha råd til mat. Det trengs omfattende internasjonal støtte for å unngå at krisen spinner ut av kontroll, sier Ingdal.

Rani (21) bor med ektemannen og datteren Devi (2) i et lite jordbrukssamfunn i Northern Province, en av Sri Lankas fattigste områder. Den økonomiske krisen i landet har gjort hverdagen for familien tøffere, og familien har måttet kutte ned på antall måltider. Nå overlever de på ris og grønnsaker de selv dyrker. – Vi har ikke spist kjøtt eller fisk på over tre måneder, sier Rani. Les mer Lukk

– En vanskelig beslutning, da og nå

Da The Guardian omtalte Bistandsaktuelts avsløringer, fikk den britiske storavisen en uttalelse fra Plan International hvor det het at årsaken til nedstengningen var kompleks, men at det i stor grad handlet om positiv økonomisk utvikling på Sri Lanka.

Når Panorama spør Partapuoli om exit-beslutningen i lys av dagens situasjon, er hun ikke enig i at «økonomisk utvikling» var vesentlig for nedstengningen:

– Plans Sri Lanka-kontor ble hovedsakelig stengt fordi det ikke ble levert kostnadseffektive prosjekter. Hele situasjonen skulle vært håndtert bedre, men det var altså den manglende evnen til å ha en velfungerende lokal organisasjon som var hovedgrunnen. Så skulle den begrunnelsen kommet tydeligere fram i vår kommunikasjon, både internt og eksternt – spesielt til de vi jobber for, sier Partapuoli.

Les VGs kommentar: Plans bistandsfiasko

Les også: The Guardians oppfølging av Panoramas sak





– Jeg beklager sterkt overfor barna og Plan-faddere at det ble gjort en rekke feil under nedstengningen. Jeg har ikke vært tydelig nok på det tidligere, sa generalsekretær i Plan Norge, uttalte Kari Helen Partapuoli i juli 2021. Foto: Espen Røst / Faksimile: Bistandsaktuelts forside juni 2021 Les mer Lukk

Partapuoli understreker nå at Plan ikke har planer om å reetablere seg på Sri Lanka.

– Den store lærdommen vi må ta med oss videre, er at vi må kommunisere utfordringer vi står i, mye tydeligere. Og ikke minst må vi avslutte operasjoner på en mye bedre måte, sier Plan Norges generalsekretær.

– Men hva tenker du om exit-beslutningen i lys av dagens situasjon – og hva vet dere i dag om situasjonen for de 20 000 fadderbarna som var del av Plans programmer?

– Beslutningen var vanskelig da, og er naturligvis også vanskelig i lys av dagens situasjon. Barna og familiene deres har vært den vanskeligste delen av denne saken. Men vi har ikke lenger ansatte på Sri Lanka, og har dessverre ikke anledning til å følge opp i de områdene vi tidligere jobbet, sier Partapuoli.

– Er det ubehagelig?

– Ja, hele denne situasjonen skulle vært håndtert bedre – fra a til å, sier Partapuoli.

– Og det finnes ikke en mellomløsning der dere kan fortsette å støtte de 20 000 barna?

– Man kan ikke ha en halvveis-operasjon. Og jeg tror ikke det ville være et bedre svar på denne situasjonen. Vi forsøker nå å gjøre noe bra gjennom dette avslutningsprosjektet.

(Denne saken ble først publisert på Panorama nyheter).