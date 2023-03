Atle Antonsen kommer tilbake til «Kongen befaler»

Fra høsten av er Atle Antonsen tilbake som programleder for humorprogrammet «Kongen befaler» på TV Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Atle Antonsen kommer tilbake som programleder for «Kongen befaler» etter at han ble politianmeldt for en hendelse på Bar Boca i Oslo i fjor.