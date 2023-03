E16 mot Sollihøgda åpen igjen etter å ha vært sperret av seks vogntog

NTB

E16 er åpnet igjen etter å ha blitt stengt som følge av at seks vogntog kjørte seg fast mellom Skui og Sollihøgda.

Politiet meldte i 9.30-tiden fredag formiddag at to vogntog hadde kjørt seg fast i bakkene på strekningen. Senere satte ytterligere fire vogntog seg fast, og bergingsbiler måtte hjelpe til for å få dem løs.

I 13.20-tiden melder Vegtrafikksentralen at E16 mellom Skui og Sollihøgda igjen er åpen for trafikk.

Det er fredag problemer på veiene i Sør-Norge på grunn av store snømengder.