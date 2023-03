Oslo Børs følger verdensmarkedene – hovedindeksen stiger over 2 prosent

NTB

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger kraftig etter åpning fredag morgen, etter oppsvinget på USA- og Asia-børsene.

I 9.30-tiden fredag har hovedindeksen på Oslo Børs steget med rundt 2,7 prosent.

Det kommer etter at Wall Street-børsene torsdag endte tydelig opp. Samtidig fulgte de viktigste børsene i Asia etter med oppgang fredag.

Også oljeprisen har styrket seg noe siden Oslo Børs stengte torsdag ettermiddag. Ett fat nordsjøolje omsettes fredag morgen for rundt 75,40 dollar fatet

Det er bred oppgang blant de største selskapene på Oslo Børs fredag morgen. Oljegigantene Equinor og Aker BP stiger med nærmere 4 prosent. Samtidig har også DNB en tydelig oppgang på over 3 prosent, etter å ha falt tidligere denne uken.

Den siste uken har vært preget av stor børsuro på verdensmarkedet etter at Silicon Valley Bank og to kryptobanker røk over ende i USA.