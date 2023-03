Stayclassy-gründer må betale mindre bot

NTB

Forbrukertilsynet nedjusterer boten til Stayclassy-gründer Thomas Holstad.

Boten var opprinnelig på 400.000 kroner, men er nå nedjustert til 100.000 kroner, skriver Forbrukertilsynet.

Lovbruddet dreier seg i hovedsak om at Stayclassy markedsførte salg i november i fjor, uten at selskapet opplyste om rabattens størrelse, samt at det ble markedsført prisbesparelser som ikke var reelle.

Grunnen til at boten nedjusteres er på grunn av at Holstad har opplyst at hans økonomiske situasjon er endret som følge av konkursen til Stayclassy.

– Lovbruddene anses like fullt som grove, spesielt siden Forbrukertilsynet har gitt omfattende veiledning, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Stayclassy var kjent for blant annet salg av elektriske sparkesykler, hoverboard og små elektriske kjøretøy.