Toppe med raskt gjennomslag i regjeringen for barnevernsendringer

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har fått gjennomslag for å hindre at kommersielle aktører i barnevernssektoren kan få avtaler med det offentlige på samme vilkår som ideelle aktører. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Regjeringen har bestemt at barnevernsselskap med private eiere ikke lenger skal kunne få inngå avtaler som ideelle aktører i barnevernet.

I fjor varslet regjeringen at den gradvis ville fase ut kommersielle aktører fra barnevernssektoren.

Dette førte til at flere private selskap som drev barnevernstjenester for det offentlige, endret sin formålsparagraf slik at de kunne drive videre som ideelle selskap.

Det er dette regjeringen nå setter en stopper for, bekrefter barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) overfor Klassekampen.

– Det er nå bestemt at alle framtidige avtaler med ideelle i barnevernssektoren skal være med aktører som har ideelle og ikke kommersielle eiere, sier Toppe.

Senest i februar skrev Klassekampen at Toppe ville sette i gang arbeidet med å stramme inn vilkårene, slik at ingen kommersielle eiere skulle ha lov til å endre selskapets formålsparagraf og dermed kunne inngå avtaler på samme vilkår som selskap med ideelle eiere.

Bare en måned senere har Toppe fått gjennomslag i regjeringen.

– Vi har fått gjort en vurdering av det juridiske og fått råd om at det er mulig for oss å stille et slikt krav, at ideelle aktører må ha ideelle eiere. Da gikk det litt raskere enn vi trodde, sier hun.