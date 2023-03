Lysbakken takker av: – Blir både fint og vemodig

NTB

Klokken 12.30 fredag går Audun Lysbakken på talerstolen for å åpne sitt siste landsmøte i SV som partiets leder.

I november i fjor informerte han partiet om at han satte strek. Etter 17 år i partiledelsen – seks år som nestleder og elleve år som partileder – ga han beskjed om at han ikke stilte til gjenvalg. Denne helgen takker han av.

– Jeg er egentlig først og fremst spent, sånn som jeg alltid er på et landsmøte. Det er jo en høytidsstund for vårt parti, sant? sier Lysbakken til NTB.

De siste dagene har han brukt til forberedelser. Som tradisjon er, skal partileders tale innlede landsmøtet. I de hektiske dagene har han ikke hatt så mye tid til å kjenne på følelsen av at hans tid som partileder snart er omme. Valget på ny partiledelse finner sted lørdag ettermiddag.

– Det er selvfølgelig litt spesielt, men jeg tror jeg kommer til å føle mer på det etterpå. Det blir helt sikkert både fint og vemodig, sier Lysbakken, og tilføyer at han gleder seg veldig til å heie etterfølger Kirsti Bergstø i gang.

– Akkurat nå er det likevel sånn som vanlig, jeg finpusser på talen min og prøver å kutte tegn slik at den blir kort nok. Det er sånn det pleier å være, sier han.

Åpner for historisk Nato-vedtak

I tillegg til å åpne landsmøtet med partileders tale, skal Lysbakken også innlede til debatten om den sikkerhetspolitiske uttalelse. Den åpner for at Norge fortsatt skal være medlem av Nato, noe som innebærer et historisk skifte for SV.

Det var et delt landsstyre som sto bak uttalelsen. Et flertall på 22 går inn for at SV ikke lenger skal gå inn for norsk utmeldelse av Nato. Et mindretall på 14 ønsket at SV skal arbeide for å bygge andre allianser og sikkerhetsordninger som bedre ivaretar verdensfreden og norske sikkerhetsinteresser. Både Lysbakken og Bergstø var del av flertallet.

– Prosessen godt forankret

Lysbakken erkjenner at det er motstemmer, men han tror likevel ikke det blir så høy temperatur på landsmøtet på dette punktet.

– Vi har gjort dette grundig og med god forankring hele tiden. Vi fikk mange spørsmål fra mediene med krav om rask avklaring i fjor, men vi sa nei nettopp fordi vi ville ha en grundig, intern debatt. Det har vi hatt, og derfor har det gått såpass rolig, sier Lysbakken.

Den viktigste grunnen til at han mener landsmøtet vil slutte opp om uttalelsen, er likevel at den også ivaretar elementer ved Nato-medlemskap som SV fortsatt synes er problematiske. Uttalelsen rommer for eksempel kritikk mot USAs rolle, stormaktspolitikken, krigføring i andre land og synet på atomvåpen.

– Dette er ikke et oppbrudd fra SVs tradisjonelle rolle i utenriks- og sikkerhetspolitikken, sier Lysbakken.

I tillegg til valg på partiledelse og vedtak om sikkerhetspolitikken, venter også behandling av nytt prinsipprogram. Det ligger også an til at SV skal ta stilling til fem uttalelser. De handler om mer politisk kontroll over strømmarkedet, at helseforetaksmodellen må erstattes, grønn satsing på industrien, utvidelse av tannhelsereformen og en uttalelse om å fordømme Tyrkias brudd på menneskerettigheter.

Tilbake som menig stortingsrepresentant

Lysbakken har ikke sagt mye om hva han planlegger videre. I første omgang går han tilbake i virke som vanlig stortingsrepresentant, ettersom han er innvalgt fram til 2025.

I et portrettintervju med Aftenposten understreket han at han ikke forlater norsk politikk selv om han går av. Hva som skjer etter at perioden utløper, ville han ikke si noe om.

– Det er ennå en stund til jeg skal svare endelig på spørsmålet om nominasjon foran neste valg. Så jeg har ikke noen lengre horisont enn at jeg ser fram til å være på Stortinget, jeg, sa Lysbakken til avisen.