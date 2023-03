Fortsatt ikke kontroll over brann i Porsgrunn

NTB

En brann i en verneverdig bygning i Storgata i Porsgrunn er fortsatt ikke under kontroll. Politiet ber naboer om å holde vinduer stengt på grunn av giftig røyk.

Røykutviklingen fra brannen er stor, og Sørøst politidistrikt ber naboer om å holde vinduer lukket og ventilasjon stengt da røyken kan være skadelig.

Skuelystne bes om å holde seg unna området av samme grunn.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller at det skal ha oppholdt seg folk i bygningen.

– Det er pågående slukningsinnsats på stedet og vi har stort sett det som er tilgjengelig av ressurser på stedet, sier vaktleder i 110-sentralen til Telemarksavisa.

Bygningen, kjent som Meierigården, er verneverdig og ble oppført i 1901 etter at en annen bygning på samme sted brant ned i 1899.

Politiet opplyser til NRK at bygningen har fått store skader og at brannen ikke er under kontroll.

Politiet fikk først beskjed om brannen klokken 21.55 torsdag.