To menn siktet for voldtekt av kvinne på hotell i Bergen

I Hordaland tingrett ble de to mennene torsdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud og delvis isolasjon. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

NTB

To menn er siktet for å ha voldtatt en ung kvinne på et hotell i Bergen natt til tirsdag. Torsdag ble de to varetektsfengslet i to uker.