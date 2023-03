Industri Energi forbereder streik: – Stor avstand mellom partene

NTB

Meklingen mellom Industri Energi og oljeserviceselskapet SLB UK førte ikke fram. Forbundet forbereder nå streik i selskapet fra midnatt 30. mars.

Industri Energi har levert plassoppsigelse for totalt ni medlemmer i SLB UK.

Partene er innkalt til mekling i Stavanger torsdag og fredag denne uken, men allerede første dag ble det brudd i forhandlingene.

– Det var stor avstand mellom partene og ikke mulig å komme til enighet. SLB UK vil ikke ha oljeserviceavtalen gjeldende i selskapet. Derfor ble det brudd, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi i en pressemelding torsdag kveld.

SLB UK (tidligere Schlumberger UK) har kontrakt for å utføre jobb på Ekofisk-feltet sør i Nordsjøen. Til oppdraget brukes fartøyet Island Captain. Industri Energi sier de over tid har kartlagt lønns- og arbeidsvilkårene for britiske ansatte på fartøyet.

– Vi ser at de er grovt underbetalt og jobber altfor mange timer. De får heller ingen kompensasjon for overtid eller nattarbeid. Dette er sosial dumping, og slike forhold kan vi ikke akseptere på norsk sokkel, sier Stokka.