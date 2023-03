Sivilombudet lover rapport om situasjonen i Bredtveit fengsel

Det har den siste tiden vært økende bekymringen for situasjonen i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Sivilombudet var denne uken på et uanmeldt besøk til kvinnefengselet Bredtveit. Bakgrunnen var at det over tid har vært bekymring for situasjonen i fengselet.