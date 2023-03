Forsvaret anbefalte koreanske stridsvogner

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) da de offentliggjorde stridsvognkjøpet 2. februar på Rena leir. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

Til tross for at Forsvarsmateriell to ganger anbefalte å kjøpe stridsvogner fra Sør-Korea, valgte regjeringen å gå for tyske, selv om de var dyrere.