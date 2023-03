Droneaktivitet sank kraftig etter at politidirektøren avslørte operasjon

I starten av oktober i fjor røpet politidirektør Benedicte Bjørnland at norsk politi hadde utplassert flere systemer på olje- og gassinstallasjoner for å oppdage mulig droneaktivitet. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Da politidirektøren i oktober avslørte at politiet hadde utplassert systemer for å avdekke droner i Nordsjøen, førte det til et umiddelbart fall i innmeldte saker.