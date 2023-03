Generalsekretæren i Unicef Norge går av

NTB

Camilla Viken har valgt å fratre som generalsekretær i Unicef Norge. Allerede fredag trer Maria Greenberg Bergheim inn som fungerende generalsekretær.

Unicef Norge opplyser i en pressemelding at arbeidet med å finne en etterfølger er i gang.

– Jeg er veldig glad for å ha jobbet i så mange år med å kjempe for barns rettigheter i verdens største barneorganisasjon. Sammen med dyktige kolleger har vi blant annet fått til full digitalisering, økt støtte og synlighet, og styrket vår påvirkningsposisjon, sier Camilla Viken, som går av etter over seks år som leder av organisasjonen.

Viken fratrer 17. mars. Nåværende utviklingsdirektør, Maria Greenberg Bergheim, blir fungerende generalsekretær.