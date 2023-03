14 personer pågrepet i stor politiaksjon mot organisert kriminalitet

NTB

I en stor aksjon rettet mot bakmenn i store kriminelle nettverk har Kripos og en rekke politidistrikter torsdag pågrepet og siktet 14 personer.

– Kripos har pågrepet og siktet seks personer for grov narkotikaforbrytelse. Dette er personer vi mener har sentrale posisjoner i kriminelle nettverk som importerer store mengder narkotika til Norge, sier Nora Pedersen, politiadvokat i Kripos.

Til sammen er 14 personer pågrepet og siktet. Kripos har siktet seks personer, og Oslo, Trøndelag og Øst politidistrikt har pågrepet og siktet til sammen åtte personer.

Alle er siktet for grov narkotikaforbrytelse. Kripos har delt flere bilder av beslag de har gjort i saken. Bildene viser gullbarrer, Rolex-klokker og trolig innrammet kunst i bobleplast.

Det var tidlig onsdag 15. mars at Kripos og en rekke politidistrikt gikk til aksjon. Bakgrunnen for aksjonene er et internasjonalt politisamarbeid. I dette samarbeidet har norsk politi fått tilgang på store mengder kommunikasjon mellom kriminelle.

– Aksjonene er et resultat av en målrettet satsing over tid fra norsk politi mot bakmenn i norske kriminelle nettverk, sier sjef for Kripos, Kristin Kvigne.

De siktede er varetektsfengslet eller vil bli fremstilt for fengsling i løpet kort tid.

Kripos skal holde pressemøte om saken torsdag ettermiddag klokken 15.