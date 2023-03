Flere mediehus har brutt reglene for aldersgrense på TV

NTB

Flere mediehus har ikke satt aldersgrense på program som bør ha det, mener Medietilsynet. TV 2 brøt reglene og satte for lave aldersgrenser på TV.

Medietilsynet har sendt ut advarsel til VGTV, Dagbladet og Se og Hør om mangel på aldersgrense på strømmetjenestene sine. TV 2 har satt for lave aldersgrenser på filmer og program, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

– Vi forventer at profesjonelle aktører som TV 2, VGTV, Dagbladet og Se og Hør er godt kjent med regelverket og har gode rutiner for å sette aldersgrenser etter reglene. Alle får derfor en advarsel, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet.

Medietilsynet mener det er spesielt viktig at filmer og program rettet mot barn har riktig aldersgrense.

Ifølge tilsynet har de har vært i dialog med TV 2 flere ganger om feil merking av aldersgrenser.

– Fordi TV 2 nå har tatt grep for å sikre at reglene blir fulgt, og har endret merkingen på de kontrollerte programmene, gir vi bare en advarsel, sier Sekkelsten.