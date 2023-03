Rema 1000 skrinlegger lansering av Sophie Elise-godteri

Rema 1000 ønsker ikke lenger å lansere Sophie Elise-merkevaren «Candy Girl», men produsent Scandza sier godteriet fortsatt vil komme for salg.

Tobias Fredø - Kampanje.com

I februar frøs Rema 1000 lanseringen av Sophie Elise-godteriet, «Candy Girl». Nå har de valgt å skrinlegge hele lanseringen.

Etter den massive mediestormen omkring Sophie Elise Isachsen, som blant annet har ført til at podkasten Sophie og Fetisha i kke lenger er en del av NRK, har Rema 1000 nå valgt å ikke gå videre med lanseringen av godteriet «Candy Girl».

Det melder TV 2 onsdag morgen.

- Avgjørelsen på dette tok vi i forrige uke sammen med vår leverandør, Scandza, da omstendighetene rundt den lanseringen ikke ble som planlagt, skriver kommunikasjonssjef i Rema 1000 Hege Rognlien i en tekstmelding til God kveld Norge.

Les også: Sophie Elise varsler ny podkast: - Nå kan vi endelig fortelle alt

Candy Girl som er et samarbeid mellom Sophie Elise og Scandza vil derimot fortsatt komme for salg. Ansvarlig for «Candy Girl» i Scandza, Vegard Støten, respekterer Rema 1000s beslutning.

- «Candy Girl» vil komme for salg, men på et noe senere tidspunkt enn planlagt. Når og hvor vil vi komme tilbake til, sier han til TV 2.

Les også: Sophie Elises agentbyrå øker omsetning og mer enn dobler overskuddet

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.