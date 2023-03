Mann i 40-årene fikk dom opphevet i lagmannsretten, men må fortsatt sitte i varetekt

NTB

En mann i 40-årene som fikk en dom i Hordaland tingrett opphevet, er varetektsfengslet i fire uker.

Mannen ble like over nyttår dømt i tingretten for en rekke tilfeller av å ha skaffet seg og lagret digitalt overgrepsmateriale fra barn. Han ble også dømt for flere tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år.

Gulating lagmannsrett opphevet dommen etter at en dommerfullmektig i tingretten ble funnet å være inhabil, skriver Hardanger Folkeblad.

Nå er imidlertid mannen fengslet i fire uker av Hordaland tingrett.

Retten mener at mannen fortsatt kan sitte i varetekt ettersom det er en sannsynlighetsovervekt for at mannen er skyldig i overgrepene i tiltalen.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden juli 2022.