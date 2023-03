En av de siktede for Mortensrud-drapet er pågrepet

Politiadvokat Børge Enoksen sier at en av de to drapssiktede brødrene som har vært etterlyst etter drapet på Mortensrud i oktober 2021, er pågrepet.

NTB

En av de to drapssiktede brødrene som har vært etterlyst etter drapet på Mortensrud i Oslo i oktober 2021, er pågrepet, opplyser politiet.

20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo i oktober 2021. To brødre ble etterlyst for ugjerningen – og nå er en av de to, Valon Avdyli (36), tatt.

Han skal ha sittet fengslet i Tyrkia på bakgrunn av ulovlig opphold og ble tirsdag transportert til Norge og pågrepet. Han vil bli framstilt for varetektsfengsling onsdag eller torsdag.

– Valon Avdylis lillebror Visar Avdyli er fortsatt etterlyst i saken. Politiet oppfordrer ham til å melde seg for politiet, sa politiadvokat Børge Enoksen på en pressekonferanse tirsdag.