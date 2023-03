Kunstner dømt i Werner Jensen-saken

Kunsthandler John Hedemark er dømt for bedrageri. Her er han på vei inn i rettssalen da saken gikk i Oslo tingrett i februar.

NTB

Kunstneren John Hedemark (57) er i Oslo tingrett dømt til ett års fengsel for bedrageri i Werner Jensen-saken. Han opplyser at dommen vil bli anket.

I tillegg er han dømt til å betale til sammen 653.443 kroner i skadeerstatning til 16 ulike fornærmede i saken. Politiet har også fått medhold i å inndra over 200 av kunstnerens bilder, skriver E24.

Hedemark hadde 91 bilder av «Werner Jensen», «Erik Kron» og «Knut Olesen» for salg i galleriet sitt på Frogner i Oslo. Han skal ha oppgitt at alle tre var velrenommerte kunstnere, uten å opplyse at navnene var pseudonymer som han selv sto bak.

En av de fornærmede i saken kjøpte et maleri for 70.000 kroner.

Mener han har sitt på det tørre

Hedemark erkjente ikke straffskyld i saken.

– Jeg mener jeg har mitt på det tørre. Jeg har bygget opp et kunstalias som har vært et kunstprosjekt gjennom 25 år. Det kan jeg stå inne for – både kunsthistorisk, det jeg har malt og det jeg har levert, sa han til NRK i forkant av rettssaken.

Han kommer til å anke dommen.

– Dommen ankes 100 prosent sikkert. Det er flere ting jeg finner underlig i rettens resonnementer, så her er det mye advokatmat fremover, sier Hedemark til E24.

– Bevist at han ga villedende informasjon

E24 skriver at Oslo tingrett i den ferske dommen legger vekt på at Hedemark ved flere anledninger har lagt ved CV-er for de ulike kunstnerne når han har solgt bildene.

Han har også gitt «CV-informasjon» om kunstnerne i dialog og forklart at de har meritter som ikke faktisk eksisterte, og ved en anledning hevdet at Werner Jensen hadde vunnet en pris på New York Art Expo.

«Retten finner det bevist at tiltalte ga villedende informasjon til fornærmede i form av informasjon om høyere verdi enn salgsprisen, utstilling i New York og CV-informasjon. Fornærmede risikerte tap av forventet vinning», står det i dommen.