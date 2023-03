Bistandsadvokat: Drapssiktet tatt etter over ett år på rømmen

NTB

En av de to drapssiktede brødrene som har vær etterlyst etter drapet på Mortensrud i oktober 2021, er tatt og på vei til Norge, opplyser bistandsadvokat.

For ett år siden ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt og drept ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo. Politiet har lenge oppfordret det siktede brødreparet om å melde seg.

Bistandsadvokat Catharina Cecilie Gjesti sier tirsdag ettermiddag til NRK og VG at en av de to brødrene er på vei til Norge etter over et år på rømmen.

– Det er veldig fint at det er en utvikling i saken og at vi kanskje kommer videre i straffesaken. De etterlatte har blitt informert om dette i dag. Jeg håper at den andre broren melder seg og blir pågrepet han også, sier hun til NRK.

Mannens forsvarer Svein Holden vil overfor VG ikke kommentere saken. Opplysningen er heller ikke bekreftet av politiet foreløpig.

Etter at Adan ble skutt og drept rømte de to siktede brødrene landet. Siste sikre observasjon er da brødrene, da 35 og 32 år gamle, landet i Kosovos hovedstad Pristina to dager etter drapet. De er siktet for drap eller medvirkning til drap begge to.

Ifølge VGs opplysninger er det kun den eldste av brødrene som er tatt. Han skal ifølge avisen bli pågrepet av norsk politi tirsdag ettermiddag.

En tredje mann er fortsatt siktet for medvirkning til drapet, men han ble løslatt fra varetektsfengsling i sommer.

– Hans sak forblir ubehandlet fram til brødrene er pågrepet og politiet får deres forklaring.