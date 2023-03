Død person funnet i telt på Sandsli i Bergen er identifisert – kan ha dødd i februar 2020

NTB

Den døde mannen i 50-årene som ble funnet i et telt på Sandsli i Bergen 26. februar er identifisert. Han kan ha ligget der lenge, og dødsårsak er ikke kjent.

– Etter gjennomførte undersøkelser tyder det på at vedkommende kan ha avgått med døden februar 2020 og at det ikke har fremkommet opplysninger om en kriminell handling, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Pårørende til den avdøde er varslet. Navnet kommer ikke til å frigis.

– Det er en mann i 50-årene. Vi vet ikke noen dødsårsak utover at han har bodd i dette teltet og på et tidspunkt dødd, sier avsnittsleder Grunde Næss i politiet.

26. februar ble en død person funnet av to turgåere i et skogholt på Sandsli, sør for Bergen sentrum. Allerede samme dag uttalte politiet at avdøde bar preg av å ha ligget der lenge. Blant annet ble det funnet matvarer i nærheten av teltet som gikk ut på dato for et år siden. Få dager senere lanserte politiet som hovedteori at vedkommende ikke var blitt utsatt for en straffbar handling.

– Det virker som personen var uten bopel. Det var bevegelse der på den tiden, men det er et skogsområde som er litt avsides, sier Ness.