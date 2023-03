Oslo Børs fortsetter nedturen

Det er en dårlig start på dagen for Oslo Børs. Foto: Erik Johansen / NTB

NTB

Hovedindeksen på Oslo Børs fortsetter å falle tirsdag morgen, selv om det ser bedre ut enn det gjorde i går.

Kollapsen i Silicon Valley Bank (SVB) og frykten for bankkrise fører til stor uro på verdensmarkedene.

Børsene i Asia falt tirsdag morgen, og det går hardt utover særlig bankaksjer i hele Europa og USA.

I Norge er fallet på hovedindeksen klokka 9.20 på 0,32 prosent. Samtlige av de mest omsatte selskapene faller: Equinor (-1,46), DNB Bank (-0,68), Yara International (-1,04), Aker BP (-1,52), og Norsk Hydro (-0,77).

I Europa er bildet mer blandet. FTSE 100 i London (-0,13) går ned, mens DAX i Frankfurt (0,31) og CAC 40 i Paris (0,24) går opp.

Også oljeprisen er på vei nedover, selv om den har krøpet over 80 dollar. Et fat nordsjøolje kan kjøpes for 80,03 dollar (-0,82%).