Marian Hussein tror hun kan vinne fram i nestlederkampen

NTB

Marian Hussein mener hun har gode sjanser til å danke ut Lars Haltbrekken – en av SVs mest kjente profiler – når partiet skal velge ny nestleder lørdag.

Det er ventet at Kirsti Bergstø blir klappet inn som ny partileder lørdag ettermiddag på SVs landsmøte. Mer spenning er knyttet til valget på den ledige nestlederplassen.

Torgeir Knag Fylkesnes ønsker gjenvalg for det ene nestledervervet, mens Hussein og Haltbrekken kjemper om det andre.

Marian Hussein mener hun har gode muligheter til å vinne fram mot Haltbrekken, som er en av partiets mest kjente profiler og en mangeårig miljøaktivist. Men hun vedgår at hun er veldig spent.

– Og så tror jeg at partiet er heldig uansett hvem av oss det blir, sier hun til NTB.

Ønsker nye stemmer i SV-toppen

Valgkomiteen var delt på midten da de la fram den foreløpige innstillingen. Fire ønsket Haltbrekken, tre ønsket Hussein.

Støttespillerne hennes trakk fram at partiet trenger nye profiler i ledelsen. Hussein anses som en ny, viktig stemme – en som kan breie ut partiet for å nå nye velgere. Hussein tror også dette kan gi henne et fortrinn.

– Det å ha mangfoldig representasjon gir også tilgang til litt andre perspektiver, sier hun.

Hussein kom til Norge fra Somalia som tiåring, og hun ble historisk som første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn. Hun forteller at hun har hatt sin andel av folk som tøffer seg bak tastaturet, men har ikke møtt så mange ansikt til ansikt.

– Jeg tror folk flest egentlig er mer tolerante enn kommentarfeltene skulle tilsi, sier hun.

Bakgrunn som vernepleier

Hva slags nestleder vil SV kunne få hvis partiet lander på deg?

– De får en dame som har jobbet veldig mye i offentlig velferd. En som har kjent på hvor vanskelig det er når man ikke har god nok bemanning, sier hun.

Hussein har bakgrunn som vernepleier, hun har jobbet i Nav og i barnevernstjenesten. Også påtroppende partileder Kirsti Bergstø har jobbet i Nav og har engasjert seg sterkt i velferdspolitiske spørsmål. Hussein avviser at det kan være en ulempe dersom partiledelsen ender med to politikere som deler dette ståstedet.

– Kirsti har kjent på hvordan det er å jobbe i velferden i Finnmark og Nesseby, mens jeg har jobbet i Oslo øst og i Groruddalen. Selv om utfordringene er litt like, er de også veldig ulike, sier hun.

Vil ha store endringer i helsevesenet

På landsmøtet ventes størst oppmerksomhet rundt valget på partiledelse samt debatt om sikkerhetspolitikk og Nato. Men Hussein tror også helsepolitikk blir sentralt – både på landsmøtet og opp mot kommune- og fylkesvalget.

Hun tar til orde for å vrake helseforetaksmodellen og innføre en ny forvaltningsmodell der sykehusene i større grad ligger under politikernes kontroll. Hvordan det skal skje, må man komme tilbake til. Men systemet med innsatsstyrt finansiering må bort, mener hun.

– Vi har fått et byråkrati på helsefronten som har vokst seg nesten like stort som andelen sykepleiere, sier Hussein, som mener at økonomi- og foretakstenkningen har vokst seg altfor stort.

Hun påpeker at det folkelige engasjementet viser at mange opplever at det er alvorlige mangler ved måten helsevesenet fungerer på.

– Akkurat nå har vi masse direktører som synes at det er kjempevanskelig med folk som går i fakkeltog. Det å redusere fakkeltogene til populistiske utspill blir faktisk altfor lett, sier hun.

Endringer i helsevesenet er én av uttalelsene som SVs landsmøte skal diskutere til helgen.