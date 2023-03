NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 14. mars.

Politiets trusselvurdering 2023

Politidirektoratet, Kripos og Økokrim inviterer til felles pressemøte for å fortelle om utvalgte kriminalitetstrusler med utgangspunkt i Politiets trusselvurdering for 2023.

Det vil være innlegg fra politidirektør Benedicte Bjørnland, Kripos-sjef Kristin Kvigne og Økokrim-sjef Pål Lønseth. Den offentlige versjonen av Politiets trusselvurdering tilgjengeliggjøres i sin helhet på politiet.no i etterkant av møtet.

Skatteetaten starter utsendelse av skattemeldinger

Utsendelse av skattemeldinger starter tirsdag. Det sendes også ut papirversjon til de som skal ha det. Fortløpende utsendelse for lønnstakere og personer varer til 31. mars. Frist for å levere skattemeldingen (selvangivelsen) er tirsdag 2. mai.

15 år siden Martine Vik Magnussen ble voldtatt og drept i London

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak er siktet og internasjonalt etterlyst for drapet.

EU-kommisjonen legger fram sitt svar på USAs skattepakke

EU-kommisjonen ventes å legge fram netto-nullutslippsloven Net Zero Industry Act, som er et svar på USAs skattepakke Inflation Reduction Act. Samme dag ventes det også at kommisjonen legger fram sin strategi for kritiske råvarer, Critical Raw Materials Act.

. Abortaktivist for retten i Polen

Aktivisten Justyna Wydrzynska, som er anklaget for å ha bistått kvinner som ønsket å avbryte svangerskap, stilles for retten i Polen.

Raw Air fortsetter i Lillehammer



I Lillehammer skal det hoppes i herreklassen i stor bakke i Raw Air, mens i Drammen er det sprintrenn med prologer og finaler.