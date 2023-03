Nye signaler fra regjeringen om elektrifisering av norsk sokkel

NTB

Regjeringen er usikker på effekten ved å elektrifisere sokkelen. Slik tolker opposisjonen et skriftlig svar fra næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

I et skriftlig svar til Stortinget skriver næringsministeren blant annet at kraft fra land ikke nødvendigvis er en «formålstjenlig løsning» og at det er regjeringen sitt «primære mål» at energien kommer fra et annet sted, skriver NRK.

Han viser til at kraft fra land «innebærer store investeringer» og det er «store variasjoner» i gevinsten ved å forsyne plattformene med kraft fra land.

Rasmus Hansson i MDG mener svaret til Vestre er oppsiktsvekkende.

– Dette tyder på at regjeringen er på vei bort fra det ensidige kravet om å elektrifisere norsk sokkel, sier han.

Svaret blir også godt mottatt av Frode Pleym i Greenpeace, som kaller det et sterkt og etterlengtet signal fra regjeringen.

– Elektrifisering av sokkelen er en dårlig idé med ditto dårlig dokumentert miljøeffekt. Det er bra om Vestre er enig i det, sier Høyres Sveinung Stensland.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har på sin side tidligere gjentatt at han «står fast på målene» i Hurdalsplattformen der det heter at regjeringen skal sørge for videre elektrifisering av sokkelen, men «i størst mulig grad med havvind».