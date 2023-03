Ukraina vil diskutere trening av piloter med Norge

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker for den militære støtten fra Norge. Han viser også til samtaler med Norge om trening av ukrainske piloter.

– Vi begynner å snakke med Norge om mulighetene for et treningsoppdrag for våre piloter, sa Zelenskyj i en tale til det ukrainske folk fredag, ifølge Dagsavisen.

Talen ble holdt etter at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen var på besøk i Kyiv i forrige uke. Der ble det kjent at Norge vil bidra med ytterligere to NASAMS-luftvernsystemer til Ukraina, i tillegg til de to som allerede er levert.

– Dere har støttet oss siden dag én av fullskalakrigen. Tusen takk for dette store skrittet – å kjempe sammen med oss mot aggresjon og for vår suverenitet og frihet, sa Zelenskyj.

Uklarhet

Det er litt uklart hva den ukrainske presidenten mener med samtaler om trening av piloter. Opplysningene omtales også av Teknisk Ukeblad :

– Nøyaktig hva som ligger i dette, har Teknisk Ukeblad forsøkt å nøste opp i, uten særlig hell. Det foreligger absolutt en mulighet for at dette kan bero på en misforståelse av en eller annen art, skriver avisen.

I forrige uke opplyste militærkilder til amerikanske medier at to ukrainske militærflygere er i USA for å utvikle sin kompetanse. CNN meldte at de to flygerne skal evalueres for mulig trening på F-16.

Gram bekrefter samtaler om jagerfly

Foreløpig foreligger det ingen konkrete planer, i hvert fall offentlig, om å donere F-16 jagerfly til Ukraina.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefter overfor Dagsavisen at han har diskutert jagerfly med den ukrainske presidenten, men sier ingenting om trening av piloter.

– President Zelenskyj tok opp framtidige behov, og jagerfly ble nevnt. Dette har også Ukraina tatt opp bredt tidligere, sier han.

Norske myndigheter har tidligere vært tilbakeholdne med å dele nøyaktig hvilken militærhjelp de bidrar med til Ukraina.