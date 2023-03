De fire som er siktet for knivstikkingen på T-banen i Oslo, varetektsfengsles i fire uker

NTB

De fire mennene som er siktet for drapsforsøk etter at en 16-åring ble knivstukket på T-banen i Oslo lørdag, er varetektsfengslet i fire uker.

Samtlige er ilagt brev- og besøksforbud i hele perioden og fullstendig isolasjon og medieforbud i to uker. Oslo tingrett begrunner fengslingen med at det er fare for bevisforspillelse dersom de siktede løslates.

Ifølge en av kjennelsene gjenstår det avhør av en rekke vitner, blant annet en uidentifisert person.

De fire er 18 år, 19 år, 20 år og 20 år. De siktedes forsvarere sa søndag at deres klienter ikke erkjenner straffskyld.

Det var lørdag kveld at en 16 år gammel gutt ble knivstukket på T-banen mellom Grønland og Tøyen i Oslo. 16-åringen er alvorlig skadd og var mandag fortsatt innlagt på sykehus.

Vurderer å løslate den femte siktede

Ytterligere en mann er siktet for å ha bistått de øvrige siktede etter hendelsen.

Politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt sier til NTB at etterforskningen har vist at bevisforspillelsesfaren for denne siktede er svekket.

– Vi vurderer å løslate ham i løpet av kvelden, sier Rådal.

Politiet har beslaglagt et stikkvåpen i forbindelse med etterforskningen av saken.

Rådal sier at 16-åringen fremstår som et tilfeldig offer.

– Bakgrunnen for at vi mener det er tilfeldig, er at det ikke er noe i etterforskningen hittil som tyder på at det er en relasjon mellom den fornærmede og de siktede. Det er en viktig del av etterforskningen å kartlegge årsak og motivet for hendelsen, sier politiadvokaten.

– Har det vært kontakt mellom de siktede og den fornærmede før knivstikkingen?

– Det er for tidlig å gå inn på detaljer om hendelsen. De siktede har ikke ønsket å la seg avhøre av politiet, og det er heller ikke gjennomført avhør av fornærmede.

Politiet vil forsøke å gjennomføre et avhør av fornærmede på sykehuset i løpet av mandag.

Har sikret video

Det var flere personer om bord i T-banen der 16-åringen ble knivstukket, og flere av disse er avhørt.

– Vi har avhørt flere vitner i helgen og begynner å danne oss et bilde av hendelsen, sier Rådal.

Flere som var på T-banen, hjalp til med førstehjelp etter knivstikkingen.

– Fornærmede har flere alvorlige stikkskader, og publikums og politiets innsats på stedet anses å ha vært livreddende i denne saken, sier Rådal.

Politiadvokaten sier at de også har sikret video, men han vil ikke si noe om hvorvidt de har video av selve knivstikkingen.